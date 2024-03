Cinco países confirmaram participação na futura missão liderada pelo Quênia e apoiada pela ONU para reforçar a segurança no Haiti diante da escalada da violência, anunciou nesta quinta-feira (29) Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.

As Nações Unidas receberam avisos de Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin e Chade com “o compromisso de enviar forças de segurança à missão de apoio”, disse Dujarric. Benin se comprometeu "com pelo menos 1.500 uniformizados”, acrescentou.

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, havia anunciado nesta semana que esse país do oeste da África enviaria cerca de 2 mil efetivos.

O Conselho de Segurança da ONU determinou em outubro o envio ao Haiti de uma missão multinacional liderada pelo Quênia, mas a sua aplicação está atrasada, principalmente, devido a uma decisão judicial de Nairóbi.

abd-mlm/bfm/mel/cjc/lb/mvv