Pelo menos 44 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, nesta quinta-feira (29), no incêndio de um prédio de sete andares em um bairro exclusivo de Daca, a capital de Bangladesh, informaram autoridades.

O ministro da Saúde, Samanta Lal Sen, havia dito mais cedo à AFP, após visitar um hospital, que "43 pessoas morreram no incêndio" e que pelo menos 40 feridos estavam sendo atendidos.

O inspetor de polícia Bacchu Mia disse, por sua vez, que outra pessoa faleceu no centro médico, o que aumenta o balanço para 44 mortos.

O governo ordenou uma investigação do ocorrido.

Mohammad Shihab, funcionário do corpo de bombeiros, disse que o incêndio começou em um restaurante popular de Daca às 21h50 locais desta quinta-feira (12H50 de Brasília) e se espalhou para os andares superiores, encurralando muita gente.

O incêndio foi causado pela explosão de uma tubulação de gás no restaurante, indicaram os bombeiros, que conseguiram controlar o fogo em duas horas, acrescentou.

Foram socorridas com vida 75 pessoas, informou o corpo de bombeiros em nota.

O prédio abrigava vários restaurantes, lojas de roupas e de telefones celulares.

"Estávamos no sexto andar quando vimos a fumaça sair pelas escadas. Muita gente subiu para outros andares. Outros usaram uma tubulação para descer. Alguns ficaram feridos ao descer", contou o gerente de um restaurante chamado Sohel.

Outros ficaram presos no telhado do prédio e pediam ajuda.

"Estamos descendo as mulheres e as crianças, entre eles minha mulher e meu filho. Bombeiros, nos ajudem. Nós homens estamos no telhado. Cinquenta pessoas precisam de resgate", disse Kamruzzaman Majumdar, professor de meio ambiente, no Facebook.

Mais tarde, Majumdar foi resgatado e colocado em segurança.

Centenas de familiares angustiados se aglomeraram no Dhaka Medical College Hospital quando as ambulâncias chegaram ao local trazendo mortos e feridos.

Incêndios em prédios de apartamentos ou fábricas são frequentes em Bangladesh devido à falta de rigor sobre as normas de segurança.

Em julho de 2021, ao menos 52 pessoas morreram, entre elas muitas crianças, quando uma fábrica de alimentos pegou fogo.

Em fevereiro de 2019, 70 pessoas morreram no incêndio de alguns edifícios de apartamentos.

