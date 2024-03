O índice de desemprego permaneceu estável no Brasil no trimestre móvel de novembro a janeiro, em 7,6%, em comparação com o trimestre móvel de agosto a outubro, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (29).

O indicador apresentou queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando ficou em 8,4%, indicou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Contudo, subiu 0,2 ponto percentual face ao trimestre móvel de outubro a dezembro, quando se situou em 7,4%.

A taxa de 7,6% é a menor para um trimestre encerrado em janeiro desde 2015, quando foi de 6,9%.

A população desocupada era de 8,3 milhões, número também estável em relação ao trimestre móvel agosto-outubro.

A população economicamente ativa, por sua vez, era de 100,6 milhões de pessoas, com mais 387 mil ocupadas.

O IBGE atribuiu a estabilidade do índice de desemprego à sazonalidade do mercado de trabalho, uma vez que o desocupação diminui no final do ano e aumenta nos primeiros meses do ano seguinte.

"Há uma tendência sazonal", destacou a coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy.

"Nessa entrada do ano de 2024, o que a gente percebe é uma estabilidade, justamente porque a população desocupada não teve expansão tão significativa nesse trimestre encerrado em janeiro de 2024", acrescentou.

O salário médio dos trabalhadores no país subiu 3,8% em um ano, chegando a 3.078 reais por mês.

ll/app/db/aa/yr