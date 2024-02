Os preços do petróleo caíram levemente nesta quarta-feira (28), depois de um aumento mais forte das reservas de petróleo nos Estados Unidos do que o previsto na semana passada.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, fechou praticamente estável (-0,03%), a 83,68 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 0,41%, para 78,54 dólares.

Durante a semana finalizada em 23 de fevereiro, as reservas semanais de petróleo nos Estados Unidos aumentaram em 4,2 milhões de barris.

Os analistas apostavam em um aumento de 3,71 milhões de barris, segundo a média de um consenso compilado pela agência Bloomberg.

emb-vmt/clc/cjc/mar/rpr/mvv