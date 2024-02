Em um gramado em mau estado por conta da chuva, o Napoli conseguiu esquecer por um momento sua crise e atropelou o Sassuolo fora de casa com uma goleada por 6 a 1 nesta quarta-feira (28), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida, que inicialmente estava programada para janeiro, foi adiada porque o time napolitano disputou a Supercopa da Itália na Arábia Saudita, onde acabou derrotado na final pela Inter de Milão.

O nigeriano Victor Osimhen foi o destaque do duelo e conseguiu seu primeiro hat-trick na temporada.

"Já sabíamos que Osimhen era um grande jogador, sentimos muita falta dele. Quando você tem 'Osi' nesse tipo de forma física tudo fica mais fácil", disse seu companheiro de ataque Matteo Politano, que deu duas assistências para Osimhen, à DAZN.

Mas o início não foi bom para o Napoli, já que o sérvio Uros Racic abriu o placar para o Sassuolo aos 17 minutos de jogo.

A virada veio antes mesmo do intervalo, com três gols em um espaço de 12 minutos. O kosovar Amir Rrahmani empatou (29') e Osimhen fez dois (31' e 41').

No segundo tempo, o Napoli marcou outras três vezes: de novo com Osimhen (47') e com mais dois do georgiano Khvicha Kvaratshkhelia (51' e 75').

Apesar da vitória, o time napolitano, atual detentor do 'Scudetto', continua na nona posição na tabela, agora com os mesmos 40 pontos da Lazio (9ª).

Por sua vez, o Sassuolo (18º), que nos últimos sete jogos somou apenas um ponto, continua na zona de rebaixamento.

--- Jogos adiados da 21ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Quarta-feira:

Sassuolo - Napoli 1 - 6

(16h45) Inter - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 66 25 21 3 1 63 12 51

2. Juventus 57 26 17 6 3 41 19 22

3. Milan 53 26 16 5 5 50 32 18

4. Bologna 48 26 13 9 4 39 23 16

5. Atalanta 46 25 14 4 7 48 24 24

6. Roma 44 26 13 5 8 48 32 16

7. Fiorentina 41 26 12 5 9 39 30 9

8. Lazio 40 26 12 4 10 32 28 4

9. Napoli 40 26 11 7 8 40 30 10

10. Torino 36 26 9 9 8 25 25 0

11. Monza 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14. Lecce 24 26 5 9 12 24 43 -19

15. Udinese 23 26 3 14 9 25 40 -15

16. Frosinone 23 26 6 5 15 34 55 -21

17. Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

18. Sassuolo 20 26 5 5 16 32 54 -22

19. Cagliari 20 26 4 8 14 24 47 -23

20. Salernitana 13 26 2 7 17 20 53 -33

