O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, concordou em "dividir o poder" com a oposição como parte de um acordo que abre caminho para a realização de eleições dentro de um ano, disse Antígua e Barbuda nesta quarta-feira (28) durante a cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom).

Henry – que governa o Haiti desde a morte do presidente Jovenel Moïse em 7 de julho de 2021 – tem enfrentado protestos nas últimas semanas que exigem a sua saída do poder, agravando ainda mais a instabilidade política neste país devastado pela violência das gangues.

"Percorremos um longo caminho", disse o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, aos repórteres em Georgetown. "Henry está empenhado em servir como um intermediário honesto e em compartilhar o poder".

O primeiro-ministro haitiano participou de uma "sessão árdua" com outros líderes da Caricom, reunidos na Guiana até esta quarta-feira, disse Browne.

"A oposição está se unindo [...] e basta que o governo se organize, se reúna e finalize os detalhes. Tenho certeza que isso pode ser alcançado em um curto espaço de tempo", acrescentou.

O Haiti, o país mais pobre da região, não realiza eleições desde 2016 e as eleições presidenciais estão marcadas para este ano. Um acordo alcançado após a morte de Moïse incluiu a saída de Henrique do poder no início de fevereiro.

Em outubro passado, o Conselho de Segurança da ONU aprovou o envio de uma missão multinacional, que a princípio seria chefiada pelo Quênia, mas que tem enfrentado obstáculos judiciais em Nairóbi.

O Benin anunciou na terça-feira que enviará inicialmente 2.000 soldados ao país caribenho como parte dessa missão.

Browne considerou que Estados Unidos, França e Canadá deveriam desempenhar um papel mais direto nesta implantação.

"Existe uma obrigação moral mínima de fornecer liderança na resolução desta questão e não permitir que um grupo de países em desenvolvimento suporte todo o sacrifício da perda de vidas", afirmou.

