Pelo menos 17 pessoas morreram e 12 ficaram feridas nesta quarta-feira (28), quando dois ônibus colidiram em uma estrada no noroeste de Honduras, informaram os bombeiros.

O acidente ocorreu de madrugada perto da comunidade de San Juan de Opoa, na rodovia que vai de Santa Rosa de Copán ao município de Gracias, cerca de 220 km a noroeste de Tegucigalpa.

"Aqui no local há 15 mortos, 14 feridos foram transferidos para o Hospital Ocidental [em Santa Rosa de Copán] e dos 14 confirmamos que dois morreram", disse à AFP o capitão dos bombeiros, Abdul Orellana.

Inicialmente, o oficial havia dito à imprensa que havia de "15 a 16 mortos", mas esclareceu que se tratava de "informação preliminar".

Segundo o bombeiro, um dos ônibus viajava sem passageiros em direção ao centro do país, depois de deixar migrantes na fronteira com a Guatemala e o outro, cheio de passageiros, seguia em direção a Santa Rosa de Copán.

O ônibus vazio era maior do que o que transportava passageiros. Os feridos foram levados para um hospital em Santa Rosa de Copán.

"O motorista do ônibus pesado ficou preso, [agora] estamos levando-o para o hospital Oeste", disse um policial presente no local que se identificou como cabo García.

Na área do acidente há montanhas de pinheiros e o percurso, com uma faixa em cada sentido, tem muitas curvas, além de subidas e descidas.

Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de morte em Honduras, depois dos homicídios, de acordo com dados oficiais.

- Condolências da presidente -

Segundo a mídia local, todas as vítimas são hondurenhas e viviam na região. Parentes se reuniram no local do acidente e alguns começaram a chorar ao identificarem seus familiares falecidos.

"É com profunda consternação e dor que recebo a trágica notícia do acidente ocorrido em San Juan de Opoa, [departamento de] Copán. Minhas condolências às famílias das vítimas e solidariedade pela rápida recuperação dos feridos", disse a presidente hondurenha, Xioma Castro.

"Instruí as equipes e agências relevantes a fornecerem todo o apoio neste momento difícil", acrescentou.

Milhares de migrantes atravessam diariamente o território hondurenho vindos da América do Sul em um longo percurso até os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida.

Em outubro passado, quatro migrantes morreram quando um ônibus caiu em um barranco.

