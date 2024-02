A Costa Rica vai substituir a Nigéria como adversária da Argentina no segundo amistoso da seleção em sua viagem aos Estados Unidos no final de março, confirmou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta terça-feira (27).

Segundo a AFA, a delegação nigeriana teve "um problema administrativo com os vistos" de entrada nos EUA e não poderá jogar no dia 26 de março em Los Angeles.

Com isso, a seleção costa-riquenha, dirigida pelo argentino Gustavo Alfaro, será adversária da atual campeã mundial no segundo amistoso da primeira data Fifa da temporada.

O primeiro jogo da 'Albiceleste' será contra El Salvador, no dia 22 de março, na Filadélfia.

A janela de março da tricampeã mundial sofreu várias mudanças, já que inicialmente aconteceria na China, com jogos marcados contra Costa do Marfim e Nigéria, campeã e vice da Copa Africana de Nações, respectivamente.

Mas a viagem à Ásia foi cancelada e os Estados Unidos foram escolhidos como novo local para os jogos contra El Salvador (no lugar da Costa do Marfim) e Nigéria, antes do problema com os vistos provocar a mudança de adversário.

Entre as razões para a escolha dos EUA está a intenção da Argentina de começar a se adaptar ao país-sede da Copa América-2024 (20 de junho a 14 de julho).

Além disso, a equipe ficará próxima de Miami, cidade do time de Lionel Messi (Inter Miami).

Em junho, a Argentina fará outros dois amistosos de preparação para a Copa América nos EUA, contra o Equador (dia 9), em Chicago, e contra a Guatemala (dia 14), em Washington DC.

str-mry/gfe/cb/aam