As tropas dos Estados Unidos destruíram drones e sistemas de mísseis de cruzeiro antinavio dos rebeldes huthis do Iêmen na segunda-feira, anunciou Comando Militar do país para o Oriente Médio (Centcom).

As forças americanas "destruíram três drones navais de superfície, sistemas móveis de mísseis de cruzeiro antinavio e um drone aéreo" que seriam utilizados em ataques no Mar Vermelho, afirma uma mensagem publicada pelo Centcom na rede social X.

As armas, identificadas em áreas controladas pelos rebeldes huthis do Iêmen, representavam "uma ameaça iminente" para os navios de carga e navios de guerra americanos, acrescentou a mensagem.

Os huthis, um grupo rebelde apoiado pelo Irã, executam ataques desde novembro contra a navegação no Mar Vermelho em solidariedade com os palestinos na Faixa de Gaza.

A princípio, os ataques eram direcionados, em tese, apenas contra navios vinculados a Israel, mas nas últimas semanas foram ampliados para incluir navios dos Estados Unidos e do Reino Unido, que bombardearam posições dos rebeldes iemenitas.

bur/pz/juf/ag/fp