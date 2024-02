O West Ham encerrou uma série de seis jogos sem vencer no Campeonato Inglês, ao derrotar o Brentford por 4 a 2 nesta segunda-feira (26), no fechamento da 26ª rodada.

Jogando em casa, os 'Hammers' se reencontraram com a vitória graças a um hat-trick de Jarrod Bowen (5', 7' e 63') e um gol do lateral brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri (69'), enquanto os visitantes descontaram com Neal Maupay (13') e Yoane Wissa (82').

Com o resultado, o West Ham sobe para a oitava posição na tabela com os mesmos 39 pontos do Brighton (7º), ultrapassando Newcastle (10º, 37 pontos) e Wolverhampton (9º, 38 pontos).

A vitória também alivia a pressão sobre a equipe comandada por David Moyes, que vinha de três empates e três derrotas e não marcava um gol havia três jogos.

Por sua vez, o Brentford permanece na 16ª posição com 25 pontos, cinco acima do Luton Town (18º), que abre a zona de rebaixamento.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Quarta-feira:

Liverpool - Luton Town 4 - 1

- Sábado:

Manchester United - Fulham 1 - 2

Brighton - Everton 1 - 1

Aston Villa - Nottingham 4 - 2

Crystal Palace - Burnley 3 - 0

Bournemouth - Manchester City 0 - 1

Arsenal - Newcastle 4 - 1

- Domingo:

Wolverhampton - Sheffield United 1 - 0

- Segunda-feira:

West Ham - Brentford 4 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 60 26 18 6 2 63 25 38

2. Manchester City 59 26 18 5 3 59 26 33

3. Arsenal 58 26 18 4 4 62 23 39

4. Aston Villa 52 26 16 4 6 56 35 21

5. Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 14

6. Manchester United 44 26 14 2 10 36 36 0

7. Brighton 39 26 10 9 7 49 41 8

8. West Ham 39 26 11 6 9 40 46 -6

9. Wolverhampton 38 26 11 5 10 40 40 0

10. Newcastle 37 26 11 4 11 54 45 9

11. Chelsea 35 25 10 5 10 42 41 1

12. Fulham 32 26 9 5 12 36 42 -6

13. Crystal Palace 28 26 7 7 12 31 44 -13

14. Bournemouth 28 25 7 7 11 33 47 -14

15. Everton 25 26 8 7 11 28 34 -6

16. Brentford 25 26 7 4 15 37 48 -11

17. Nottingham 24 26 6 6 14 34 48 -14

18. Luton Town 20 25 5 5 15 35 51 -16

19. Burnley 13 26 3 4 19 25 58 -33

20. Sheffield United 13 26 3 4 19 22 66 -44

jta/cb