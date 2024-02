O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em tom de brincadeira aos assessores que o segredo de um casamento duradouro é o "sexo bom". Ele está casado com a primeira-dama Jill Biden há 47 anos. A informação foi divulgada em livro que será lançado em breve, intitulado Mulher Americana – A Transformação da Primeira Dama Moderna, de Hillary Clinton a Jill Biden, de autoria da correspondente da Casa Branca do jornal norte-americano The New York Times, Katie Roger.

O livro também revela o motivo de Biden decidir não concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2004. "Prefiro ficar em casa fazendo amor com minha esposa enquanto meus filhos dormem”, teria dito o então senador.

Antes da união com Biden, Jill foi casada com o ex-jogador de futebol universitário Bill Stevenson. Biden também foi casado, mas perdeu a primeira mulher e a filha de um ano em um acidente de carro em 1972.

Joe e Jill casaram-se na cidade de Nova York, em 1977. Biden teve que pedir Jill em casamento cinco vezes antes dela aceitar. "Eu não podia permitir que eles [os filhos de Joe] perdessem outra mãe. Portanto, precisava ter 100% de certeza", explicou Jill.

