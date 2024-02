Agricultores poloneses bloquearam neste domingo (25) uma passagem de fronteira importante com a Alemanha, em Slubice, para protestar contra a regulamentação europeia e as importações de produtos extracomunitários que consideram não cumprir as normas da União Europeia.

"O bloqueio começou às 13h (9h de Brasília). Ambos os sentidos da rodovia A2 estão fechados", disse à AFP Wwa Murmylo, porta-voz da polícia local.

Os agricultores haviam inicialmente planejado 25 dias de bloqueio, mas após conversarem com vizinhos, empresários e transportadores, decidiram "desbloquear a passagem provavelmente amanhã, segunda-feira", afirmou Dariusz Wrobel, um dos organizadores do movimento.

"Isso depende de coisas que não podemos prever", acrescentou, às vésperas da reunião dos ministros da Agricultura da UE na segunda-feira em Bruxelas.

"Eles devem começar a nos levar a sério", declarou Wrobel.

"Estamos protestando contra o Pacto Verde Europeu, é necessário controlar as importações de produtos agroalimentares que vêm de países de fora da UE e devemos cuidar da produção agrícola na UE", acrescentou.

Os agricultores poloneses vêm protestando há várias semanas na Polônia, bloqueando estradas em todo o país e os pontos de passagem de fronteira com a Ucrânia.

A Polônia é um dos maiores apoiadores da Ucrânia desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, mas suas relações se deterioraram nos últimos meses devido a disputas comerciais, especificamente pela abertura das fronteiras da UE para produtos agrícolas ucranianos, que, segundo os agricultores poloneses, não estão em conformidade com as normas do bloco.

Na sexta-feira, o governo polonês disse à AFP que Varsóvia e Kiev estavam "longe de um acordo" sobre a importação de produtos agrícolas ucranianos.

A Polônia designou os pontos de passagem de fronteira com a Ucrânia como "infraestrutura crítica" para evitar perturbações que possam afetar a entrega de ajuda militar e humanitária ao país.

