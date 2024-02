O tenista russo Karen Khachanov (N.17) venceu neste sábado (24) a final do ATP 250 de Doha, e conquistou assim o sexto título de sua carreira, ao derrotar o tcheco Jakub Mensik, de 18 anos, por 7-6 (14/12) e 6-4.

Com a vitória, o russo de 27 anos evitou que o surpreendente Mensik (nº 117 e participante do torneio graças a um convite) se tornasse o tenista mais jovem a vencer um torneio ATP desde que o espanhol Carlos Alcaraz venceu em Umag, em 2021.

Depois de eliminar o primeiro cabeça-de-chave do torneio de Doha, o russo Andrey Rublev, e o veterano britânico Andy Murray, Mensik não pareceu impressionado por disputar sua primeira final e só perdeu o primeiro set após um tie break muito longo, depois de ter desperdiçado quatro set points.

O tcheco, que graças a este desempenho no Catar entrará no Top 100 do ranking da ATP a partir de segunda-feira, sofreu uma única quebra no primeiro game do segundo set e Khachanov, muito confiante no saque, aproveitou para garantir a vitória.

-- Resultados do ATP 250 de Doha:

. Simples masculino - Final:

Karen Khachanov (RUS/N.2) x Jakub Mensík (CZE) 7-6 (14/12), 6-4

