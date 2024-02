O Stuttgart, terceiro colocado da Bundesliga, não conseguiu passar do empate em casa (1-1) contra o Colônia (16º), neste sábado (24), pela 23ª rodada do Campeonato Alemão.

A equipe perdeu assim uma grande oportunidade de reforçar o seu status na 'zona da Champions' e só conseguiu ficar provisoriamente a três pontos do segundo colocado, o Bayern de Munique.

Depois de abrir o placar com um gol do francês Enzo Millot no início do segundo tempo (53'), o Stuttgart viu o Colônia empatar na Mercedes-Benz Arena por meio de Eric Martel, nove minutos depois (62').

Millot desperdiçou pouco depois uma grande oportunidade de dar a vitória aos donos da casa (68'). Depois de receber uma ótima assistência de Serhou Guirassy, o meia francês ficou sozinho na altura da marca do pênalti, mas falhou quando ficou cara a cara com o goleiro do Colônia, Marvin Schwäbe.

Faltando onze rodadas para o fim do torneio, o Stuttgart tem agora 47 pontos, sete a mais que o primeiro time fora da zona da Liga dos Campeões, o RB Leipzig (5º, 40 pontos), que neste sábado visita o Bayern de Munique (2º) no duelo de maior destaque da 23ª rodada.

O Bayern, que vem de três derrotas, vai entrar em campo sob grande pressão. O time está 11 pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, que na sexta-feira venceu o Mainz (17º) por 2 a 1 e conseguiu ampliar para 33 sua espetacular sequência de jogos consecutivos sem perder.

No domingo, o Borussia Dortmund, quarto colocado com 41 pontos, pode ficar a três pontos do Stuttgart e do pódio. Para isso, o time aurinegro precisa vencer o duelo contra o Hoffenheim (10º).

Nos demais jogos deste sábado, o destaque foi a vitória do Borussia Mönchengladbach (11º) por 5 a 2 sobre o Bochum (13º).

As outras duas partidas do dia terminaram empatadas: 1 a 1 entre Werder Bremen (7º) e o último colocado Darmstadt (18º), e 2 a 2 entre Union Berlin (12º) e Heidenheim (9º).

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Mainz 2 - 1

- Sábado:

Stuttgart - Colônia 1 - 1

Werder Bremen - Darmstadt 1 - 1

Union Berlin - Heidenheim 2 - 2

B. Mönchengladbach - Bochum 5 - 2

Bayern de Munique - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

(13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim

(15h30) Augsburg - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 61 23 19 4 0 59 16 43

2. Bayern de Munique 50 22 16 2 4 61 25 36

3. Stuttgart 47 23 15 2 6 52 29 23

4. Borussia Dortmund 41 22 11 8 3 44 27 17

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 48 28 20

6. Eintracht Frankfurt 33 22 8 9 5 34 28 6

7. Werder Bremen 30 23 8 6 9 32 35 -3

8. Freiburg 29 22 8 5 9 29 40 -11

9. Heidenheim 28 23 7 7 9 33 40 -7

10. Hoffenheim 27 22 7 6 9 38 41 -3

11. B. Mönchengladbach 25 23 6 7 10 41 45 -4

12. Union Berlin 25 23 7 4 12 23 37 -14

13. Bochum 25 23 5 10 8 28 46 -18

14. Wolfsburg 24 22 6 6 10 26 34 -8

15. Augsburg 23 22 5 8 9 31 40 -9

16. Colônia 17 23 3 8 12 16 37 -21

17. Mainz 15 23 2 9 12 18 37 -19

18. Darmstadt 13 23 2 7 14 24 52 -28

