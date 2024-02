O técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, disse que sua equipe 'virou a chave' nas últimas semanas, antes da final da Copa da Liga Inglesa, no próximo domingo, contra o Liverpool.

Após um mau início de temporada, os 'Blues' ocupam a 10ª posição do Campeonato Inglês, apesar do grande investimento em contratações.

Nas últimas semanas, o time londrino começou a dar sinais de evolução, eliminando o Aston Villa na Copa da Inglaterra, além de uma vitória sobre o Crystal Palace (3 a 1) e um bom empate com o poderoso Manchester City (1 a 1).

"A equipe começou a acordar... houve uma 'virada de chave' que mudou a maneira de competir, o que nos faltou na primeira metade da temporada", disse Pochettino em entrevista coletiva nesta sexta-feira (23).

"Precisamos ser competitivos, controlar momentos durante os jogos, e acho que aprendemos muito nas últimas semanas", declarou o argentino, que não conseguiu títulos em sua primeira experiência na Inglaterra, no comando do Tottenham.

Liverpool e Chelsea, adversários no domingo, se enfrentaram no final de janeiro pelo Campeonato Inglês, com goleada por 4 a 1 para os 'Reds'.

"Talvez tenha sido bom para nós sentir essa dor, uma situação negativa para sermos mais fortes e encontrarmos a maneira de competir melhor", acrescentou o treinador.

A final da Copa da Liga Inglesa será disputada no domingo, às 12h00 (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.

