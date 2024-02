A marinha búlgara entregou à base naval argentina destroços que podem pertencer ao avião Neptune 2-P-103 da Armada Argentina, que sofreu um acidente em 1976, no qual 10 militares e um jornalista morreram.

Durante um encontro a bordo do navio búlgaro na Base Naval de Mar del Plata, ao sul de Buenos Aires, "foi formalizada a entrega às autoridades navais argentinas por meio da assinatura de uma ata de recebimento do material", informou a marinha argentina em comunicado.

Os restos são de "um veículo militar que coincide com os de uma aeronave", detalhou a marinha argentina.

De acordo com a agência estatal Télam, algumas das peças encontradas tinham inscrições em espanhol e a imagem do 'Sol de Mayo', característico dos lemes direcionais das aeronaves da Aviação Naval. Foi assim que os restos foram relacionados ao Neptune 2-P-103.

Os materiais foram encontrados em 15 de janeiro por pessoal do navio búlgaro durante suas tarefas de pesquisa durante sua campanha anual na Antártica, informou a Télam.

No comunicado, a Armada Argentina explicou que "com o objetivo de encontrar indícios que ajudassem a identificar a origem das partes previamente encontradas, as autoridades búlgaras enviaram um grupo de alpinistas e pesquisadores".

"Eles conseguiram encontrar mais elementos, que também foram embarcados", detalhou.

O Neptune 2-P-103 caiu em 15 de setembro de 1976 e pertencia à Esquadrilha Aeronaval de Exploração da Armada Argentina.

O avião decolou da Base Aeronaval de Río Grande, na província argentina da Terra do Fogo, com o objetivo de realizar um voo de reconhecimento sobre o Estreito de Drake e as ilhas Shetland do Sul, durante a Campanha Antártica Argentina 1976-1977.

Uma equipe de resgate foi enviada de helicóptero, mas, devido às más condições climáticas, caiu em terra e os três tripulantes morreram. Foi então que a busca foi suspensa.

