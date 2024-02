O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) fez o melhor tempo do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (22), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Sainz superou em 758 milésimos a Red Bull do mexicano Sergio Pérez, e em mais de um segundo a Mercedes de Lewis Hamilton, que no ano que vem tomará seu lugar na Ferrari.

Neste segundo e penúltimo dia de testes, que terminarão na sexta-feira, o tricampeão Max Verstappen não foi para pista porque cada equipe conta com apenas um carro para fazer os ajustes visando a nova temporada.

- Classificação final do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein:

1. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:29.921 (84 voltas)

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +0.758 (129)

3 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +1.145 (123)

4. Lando Norris (GBR/McLaren) +1.335 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) +1.440 (88)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +1.829 (54)

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +2.108 (96)

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +2.140 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) +2.306 (97)

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +2.407 (35)

11. Logan Sargeant (EUA/Williams) +2.657 (117)

12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +3.132 (31)

13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) +3.794 (38)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +3.883 (33)

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas) +6.690 (93)

16. Nico Hulkenberg (ALE/Haas) +7.588 (31)

17. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) +8.153 (40)

