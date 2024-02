Um adolescente atingiu vários alunos com uma faca durante um ataque em uma escola no oeste da Alemanha na manhã desta quinta-feira (22), informou a polícia, que deteve o suspeito.

Um porta-voz da polícia de Düsseldorf disse que o jovem de 17 anos ficou gravemente ferido e está detido. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com a mesma fonte.

As vítimas do ataque sofreram feridas graves, mas não correm perigo. "Os estudantes estão seguros e foram atendidos", destacaram os paramédicos.

O incidente ocorreu em uma instituição de Wuppertal, uma cidade na bacia do Ruhr.

A polícia parte do pressuposto que o agressor tinha "um vínculo com a escola", referindo-se a uma mensagem enviada pela direção da instituição aos pais, segundo a qual se tratava de um aluno do ensino médio de 17 anos que sofre de uma doença mental.

apo/smk/sba/mab/mb/ms/aa