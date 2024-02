A Dinamarca assinou um acordo bilateral de segurança de dez anos com a Ucrânia, anunciou o governo dinamarquês nesta quinta-feira (22), após Kiev assinar tratados semelhantes com a Alemanha, França e Reino Unido.

"O acordo significa que o apoio militar e civil futuro será enquadrado em um acordo político bilateral nos próximos dez anos" e será financiado pelo fundo dinamarquês para a Ucrânia, atualmente com 69,1 bilhões de coroas dinamarquesas (pouco mais de R$49,2 bilhões), declarou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

A Dinamarca anunciou também uma nova ajuda militar imediata equivalente a US$ 247 milhões (R$ 1,2 bilhão), segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

Em cooperação com a República Tcheca, o novo pacote enviará, "dentro de alguns meses", 15.000 obuses de artilharia para Ucrânia, enquanto Kiev enfrenta uma séria escassez de munições contra a Rússia.

"Estou orgulhosa de que a Dinamarca seja um dos países que mais apoiam a Ucrânia", disse a primeira-ministra Mette Frederiksen em uma coletiva de imprensa.

"Esses compromissos constituem uma ponte para a futura adesão da Ucrânia à UE e à Otan", acrescentou o governo em comunicado.

O envio dos primeiros caças F-16 prometidos a Kiev no ano passado ocorrerá no verão, "se os preparativos ocorrerem conforme o cronograma previsto", detalhou o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, citado no documento.

