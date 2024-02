O Nacional do Uruguai venceu nesta quarta-feira (21) em sua visita ao venezuelano Puerto Cabello, por 2 a 0, colocando assim um pé na terceira fase da Copa Libertadores-2024.

O meia Lucas Sanabria, aos 11 minutos, e o atacante nigeriano Christian Ebere, de pênalti, aos 42, marcaram os gols da equipe comandada pelo técnico Álvaro Recoba no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia, no jogo de ida deste cruzamento da segunda fase.

A partida de volta será na quarta-feira da próxima semana em Montevidéu.

O time uruguaio acabou com dez homens em campo devido à expulsão do ponta Richard Celis no início do segundo tempo (50') após receber o segundo cartão amarelo.

Tricampeão da Libertadores (1971, 1980 e 1988), o Nacional dominou com autoridade, mas o goleiro local, Giancarlo Schiavone, evitou um placar maior.

--- Ficha Técnica:

Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado (Valencia)

Árbitro: Braulio Machado (BRA)

Gols:

Nacional: Lucas Sanabria (11'), Ebere (42' de pênalti)

Cartões amarelos:

Academia Puerto Cabello: Cobos (37'), Congo (41'), Celis (44')

Nacional: Ebere (10'), Carneiro (27'), Castro (45'+1)

Expulsões:

Academia Puerto Cabello: Celis (51')

Escalações:

Academia Puerto Cabello: Giancarlo Schiavone - Kendrys Silva, Carlos Rivero, Facundo Cobos (Eduardo Fereira 71'), Christian Moreno - Richard Celis, Federico Bravo, Jimmy Congo (Carlos Cermeno 54') - Ruben Rojas (Antonio Romero 65'), Miku (Michael Covea 54'), Stevy Okitokandjo (Luifer Hernandez 46'). Técnico: Noel Sanvicente.

Nacional: Luis Mejia - Gabriel Báez, Diego Polenta (cap.), Juan Izquierdo, Leandro Lozano - Antonio Galeano (Renzo Sánchez 81'), Alexis Castro (Christian Oliva 46'), Lucas Sanabria, Mauricio Pereyra (Diego Zabala 68'), Osinachi Ebere (Gaston Gonzalez 46') - Gonzalo Carneiro (Ruben Bentancourt 46'). Técnico: Alvaro Recoba.

