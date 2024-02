O tenista espanhol Carlos Alcaraz disse nesta quarta-feira (21) que disputará o amistoso contra o compatriota Rafael Nadal, em Las Vegas, e o Masters 1000 de Indian Wells, em março, porque a lesão que o tirou do Rio Open, na terça-feira (20), só o deixará afastado por "alguns dias".

"Acabei de fazer uma ressonância magnética do tornozelo após a lesão de ontem (...), o diagnóstico é uma entorse lateral grau II. Estou com uma entorse que vai me deixar afastado por alguns dias! Nos vemos em Las Vegas e Indian Wells!", escreveu o espanhol de 20 anos em sua conta no Instagram.

Alcaraz, número 2 do ranking mundial, deu um susto ao torcer o pé direito durante o segundo ponto da partida que disputou na noite de terça contra o brasileiro Thiago Monteiro (117º), no saibro do Jockey Club do Rio.

Após ser enfaixado e atendido, ele voltou à quadra central do principal torneio de tênis da América do Sul (ATP 500) e venceu o primeiro game de sua estreia na primeira rodada.

Mas no segundo, após Monteiro quebrar seu saque, ele saiu da quadra mancando e apresentando sinais de dor, ficando sem chances de conquistar mais um título na competição, após o obtido em 2022.

Apesar da preocupação que o seu abandono causou, sobretudo nas arquibancadas onde estava a sua equipe de trabalho, Alcaraz tranquilizou minutos depois ao dizer em uma coletiva de imprensa que os fisioterapeutas lhe haviam dito que não se tratava de uma lesão "séria".

Este abandono aumentou a decepção do pupilo de Juan Carlos Ferrero no início de 2024: ele caiu nas quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, e nas semifinais do ATP 250, em Buenos Aires, no sábado, acumulando sete meses sem conquistar um título.

E aconteceu num momento em que o italiano Jannik Sinner, campeão na Austrália, se aproxima do segundo lugar no ranking mundial da ATP.

Após o diagnóstico, o espanhol poderá defender a vaga e o título conquistado em 2023 em Indian Wells, que será disputado de 3 a 17 de março.

No dia 3 de março, Alcaraz fará um amistoso com Nadal em Las Vegas.

raa/app/ol/aam/cb