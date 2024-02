O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número dois do mundo, abandonou nesta terça-feira (20) o ATP 500 do Rio de Janeiro devido a uma lesão no tornozelo direito, sofrida no início da partida contra o brasileiro Thiago Monteiro (117º), pela primeira rodada do torneio.

Favorito a conquistar o troféu que já ergueu em 2022, o espanhol de 20 anos abandonou a partida com claras dores no tornozelo quando o placar estava 1 a 1 no primeiro set.

raa/cl/am