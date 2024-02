O técnico do Sheffield United, da Premier League, Chris Wilder, foi multado em 11.500 libras esterlinas (cerca de R$ 71.562 pela cotação atual) por ter criticado a arbitragem e denunciar "a falta de respeito" de um assistente que comeu um sanduíche durante uma conversa tensa após um jogo.

O treinador inglês foi sancionado por "conduta imprópria" depois de suas "declarações mediáticas" que se seguiram à derrota por 3 a 2 sobre o Crystal Palace, no dia 30 de janeiro, anunciou nesta terça-feira (20) a Federação Inglesa (FA).

"Toda decisão difícil acaba indo contra nós e se é com isso que teremos que lidar até o final da temporada, vamos lidar", havia denunciado Wilder. "Fui ver o árbitro e disse isso a ele", acrescentou.

O técnico de 56 anos, que assumiu o comando do atual último colocado da Premier League em dezembro, chamou a atenção da mídia ao denunciar a atitude de um assistente do árbitro Tony Harrington durante a discussão após a partida.

"Um de seus assistentes estava comendo um sanduíche, o que do meu ponto de vista é uma total falta de respeito. Espero que ele tenha gostado do sanduíche enquanto falava com um técnico da Premier League", declarou.

O clube recém-promovido acumula 18 derrotas em 25 jogos do campeonato nesta temporada. Os 'Blades' são os lanternas com 13 pontos, a sete da zona de permanência.

