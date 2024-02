O atacante Luka Jovic, do Milan, foi suspenso por dois jogos por ter agredido um adversário durante a derrota para o Monza por 4 a 2 no último domingo (18), pelo Campeonato Italiano.

No início do segundo tempo, quando o Monza vencia por 2 a 0, Jovic acertou um tapa no rosto do zagueiro Armando Izzo e recebeu cartão vermelho direto, após o árbitro revisar o lance no VAR.

O sérvio, ex-Real Madrid, ficará de fora dos duelos contra Atalanta, no próximo domingo, e Lazio, no dia 1º de março.

Jovic, de 26 anos, marcou sete gols nesta temporada com os 'rossoneri', que ocupam a terceira posição no Campeonato Italiano.

O Milan também está na disputa do playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa. No jogo de ida, o time italiano venceu o Rennes por 3 a 0 em San Siro. A volta será na próxima quinta-feira, na França.

td/nr/fby/cpb/iga/dam/cb/yr