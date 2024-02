A crise do Olympique de Marselha, nono colocado no Campeonato Francês, tem uma nova vítima: o italiano Gennaro Gattuso deixou o comando da equipe apenas cinco meses depois de assumir o cargo, anunciou o clube nesta terça-feira (20).

Em um breve comunicado, o Olympique agradeceu ao treinador e sua comissão pelo "empenho e o grande profissionalismo demonstrado".

O substituto de Gattuso será o francês Jean-Louis Gasset, de 70 anos, que foi auxiliar de Laurent Blanc em sua passagem pela seleção francesa (2010-2012) e técnico do Paris Saint-Germain entre 2013 e 2016.

A saída do italiano era dada como certa desde domingo, quando o Olympique foi derrotado pelo Brest por 1 a 0, resultado que deixou a equipe longe das posições que dão vaga nas copas europeias.

O time de Marselha não vence um jogo do Campeonato Francês desde o dia 17 de dezembro, quando derrotou o Clermont, hoje na lanterna. Desde então, a única vitória foi um magro 1 a 0 sobre o Thionville (quarta divisão), no início de janeiro, pela Copa da França, da qual já está eliminado.

Nesse cenário, a única esperança de título é a Liga Europa. Na quinta-feira, o Olympique recebe o Shakhtar Donetsk no jogo de volta do playoff para entrar nas oitavas de final. A ida, disputada na Alemanha, terminou com um empate em 2 a 2.

Gattuso, de 46 anos, assumiu a equipe em setembro do ano passado, substituindo o espanhol Marcelino García Toral, que pediu demissão após um conflito entre torcedores e o presidente do clube, Pablo Longoria, pelo mau início de temporada.

No entanto, os resultados não melhoraram com o italiano, que acabou sendo demitido.

