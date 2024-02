A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e bicampeã do Aberto da Austrália, foi eliminada do WTA de Dubai na estreia, ao ser derrotada pela croata Donna Vekic (31ª) nesta terça-feira (20).

Vekic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3 e 6-0, em duas horas e 22 minutos.

Contra a croata, Sabalenka levou a melhor no primeiro set no tie break, mas depois desapareceu do jogo, cedendo a última parcial sem sequer vencer um game.

Apesar da surpresa, Vekic já derrotou a bielorrussa em seis das oito vezes em que ambas se enfrentaram desde 2016.

Em outros jogos desta terça, a russa Anna Kalinskaya eliminou a espanhola Cristina Bucsa (67ª) e a ucraniana Elina Svitolina (20ª) passou pela alemã Tajana Maria (54ª).

-- Resultados desta terça-feira do WTA de Dubai:

. Simples feminino:

Elina Svitolina (UCR) x Tatjana Maria (ALE) 6-3, 6-3

Anastasia Potapova (RUS) x Lucia Bronzetti (ITA) 6-0, 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) x Cristina Bucsa (ESP) 6-3, 6-4

Maria Sakkari (GRE) x Emma Navarro (EUA) 6-2, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) x Leylah Fernandez (CAN) 6-3, 6-4

Magdalena Frech (POL) x Petra Martic (CRO) 6-4, 1-6, 6-2

Marketa Vondrousova (CZE) x Peyton Stearns (EUA) 6-1, 5-7, 6-2

Liudmila Samsonova (RUS) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) não se apresentou

Sorana Cirstea (ROM) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-1, 6-4

Donna Vekic (CRO) x Aryna Sabalenka (BLR) 6-7 (5/7), 6-3, 6-0

