O meio campista Amadou Onana salvou o Everton da derrota ao marcar nos últimos minutos e selar o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace nesta segunda-feira (19), no jogo que fechou a 25ª rodada do Campeonato Inglês, entre duas equipes que lutam para não cair.

Jogando fora de casa, o Palace abriu o placar no segundo tempo com Jordan Ayew (66'), mas Onana empatou na reta final (84') e deu aos 'Toffees' o ponto necessário para ultrapassar o Luton (18º) e tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Para o Crystal Palace o empate tem gosto amargo, já que o time saiu na frente e agora chega ao terceiro jogo seguido sem vencer.

Horas antes da partida, o clube londrino tinha anunciado a saída do técnico Roy Hodgson e a chegada do austríaco Oliver Glasner para seu lugar. Quem ficou no banco em Goodison Park foram os auxiliares de Hodgson, Paddy McCarthy e Ray Lewington.

Glasner, que levou o Eintracht Frankfurt ao título da Liga Europa terá a difícil missão de reanimar um time com apenas três vitórias nos últimos 20 jogos entre todas as competições.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Brentford - Liverpool 1 - 4

Burnley - Arsenal 0 - 5

Fulham - Aston Villa 1 - 2

Tottenham - Wolverhampton 1 - 2

Newcastle - Bournemouth 2 - 2

Nottingham - West Ham 2 - 0

Manchester City - Chelsea 1 - 1

- Domingo:

Sheffield United - Brighton 0 - 5

Luton Town - Manchester United 1 - 2

- Segunda-feira:

Everton - Crystal Palace 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 57 25 17 6 2 59 24 35

2. Arsenal 55 25 17 4 4 58 22 36

3. Manchester City 53 24 16 5 3 57 26 31

4. Aston Villa 49 25 15 4 6 52 33 19

5. Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 14

6. Manchester United 44 25 14 2 9 35 34 1

7. Brighton 38 25 10 8 7 48 40 8

8. Newcastle 37 25 11 4 10 53 41 12

9. West Ham 36 25 10 6 9 36 44 -8

10. Chelsea 35 25 10 5 10 42 41 1

11. Wolverhampton 35 25 10 5 10 39 40 -1

12. Fulham 29 25 8 5 12 34 41 -7

13. Bournemouth 28 24 7 7 10 33 46 -13

14. Brentford 25 24 7 4 13 35 43 -8

15. Crystal Palace 25 25 6 7 12 28 44 -16

16. Nottingham 24 25 6 6 13 32 44 -12

17. Everton 20 25 8 6 11 27 33 -6

18. Luton Town 20 24 5 5 14 34 47 -13

19. Burnley 13 25 3 4 18 25 55 -30

20. Sheffield United 13 25 3 4 18 22 65 -43

