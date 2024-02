O Napoli, atual campeão italiano, demitiu o técnico Walter Mazzarri nesta segunda-feira (19), dois dias antes de receber o Barcelona pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, confirmou o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis.

Mazzarri, que assumiu a equipe em novembro no lugar do francês Rudi Garcia, será substituído por Francesco Calzona, que foi auxiliar técnico no Napoli entre 2015 e 2018 e em 2021/2022, e que comanda a seleção da Eslováquia desde 2022.

"Agradeço a Walter Mazzarri, amigo da família De Laurentiis e do Napoli, por ter apoiado a equipe em um momento complicado", escreveu Aurelio de Laurentiis em sua conta no X (antigo Twitter).

Sob o comando de Mazzarri, o Napoli somou apenas 15 pontos em 12 rodadas no Campeonato Italiano (média de 1,25 ponto por jogo).

Com um elenco que teve poucas mudanças em relação ao que conquistou o 'Scudetto' em 2023, a equipe só tem a Liga dos Campeões para salvar a temporada, já que está longe da disputa pelo título da Serie A, caiu na Copa da Itália e perdeu a decisão da Supercopa da Itália para a Inter de Milão.

