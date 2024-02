Uma mulher de 60 anos foi hospitalizada após um puma selvagem atacar um grupo de cinco ciclistas em uma trilha no estado de Washington, nos EUA, na tarde de sábado (17/2).

Os motociclistas estavam em uma trilha a nordeste de Fall City, a cerca de 40 quilômetros a leste de Seattle, quando foram atacados pelo animal, por volta das 12h50, horário local, segundo o WDFW (Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington).

Oficiais do departamento disseram que "capturaram e sacrificaram um puma jovem ao chegar ao local". Com base no depoimento de testemunhas, os policiais disseram acreditar que pode haver um segundo puma, mas ele ainda não foi localizado, apurou a CBS News.

As autoridades não forneceram a identidade da mulher que estava hospitalizada, mas disseram que ela estava em condição estável. Não foi informado se os outros quatro motociclistas ficaram feridos no ataque.

Apesar dos avistamentos serem comuns, como mostra um mapa interativo criado pelo WDFW, ataques de puma a humanos são extremamente raros. No estado de Washington, ocorreram dois ataques fatais de pumas e aproximadamente 20 outros encontros registrados que resultaram em ferimentos humanos nos últimos 100 anos.

Os pumas são os maiores membros da família dos felinos encontrados no estado americano, com os machos adultos pesando em média 64 quilos. As fêmeas adultas raramente pesam mais de 50 quilos. Eles são mais ativos do anoitecer ao amanhecer.