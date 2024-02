O astro do futebol americano Travis Kelce doou 100 mil dólares (497 mil reais) para ajudar sobreviventes do tiroteio ocorrido esta semana no desfile da vitória do Super Bowl, vencido pelo seu time, o Kansas City Chiefs, depois que sua namorada Taylor Swift fez o mesmo.

Os disparos em 14 de fevereiro em Kansas City (Missouri, centro dos Estados Unidos) deixaram uma mulher morta e 22 pessoas feridas.

A fundação de Kelce - Eighty-Seven Running - fez duas doações de 50 mil dólares cada uma na plataforma GoFundMe para arrecadar dinheiro em apoio à família de duas meninas de oito e dez anos que ficaram feridas, confirmou um representante de Kelce à rede NBC.

Swift já havia doado 100 mil dólares na sexta-feira para apoiar a família de Elizabeth López-Galván, locutora de rádio de origem mexicana que morreu no incidente.

Segundo porta-vozes policiais, os tiros foram resultado de uma "disputa" entre vários indivíduos. Dois adolescentes foram formalmente acusados e estão detidos aguardando o processo judicial.

Cerca de um milhão de fãs estavam reunidos para o desfile dos campeões da NFL. Os Chiefs comemoravam seu terceiro título do Super Bowl em cinco temporadas após vencerem os 49ers de San Francisco em Las Vegas em 11 de fevereiro.

mdl/bbk/llu/nn/ic/rpr