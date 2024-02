O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo e favorito ao título, derrotou o italiano Andrea Vavassori em dois sets nesta sexta-feira (16) e se classificou para as semifinais do torneio ATP 250 de Buenos Aires.

Alcaraz, atual campeão, venceu o italiano por 7-6 (7/1) e 6-1.

O tenista de El Palmar teve que suar muito para vencer o primeiro set contra Vavassori, que veio do qualifying e de uma vitória imponente sobre o sérvio Laslo Djere, e complicou a vida de Alcaraz em alguns momentos do primeiro set.

Porém, o primeiro cabeça de chave conseguiu se impor no tie-break, em que mostrou seu melhor tênis, e a partir daí superou a defesa do italiano, que ficou sem reação no segundo set, para fechar a partida em 1 hora e 40 minutos.

"Foi um jogo muito difícil devido ao tipo de jogo do Andrea, que tem um ótimo saque e um ótimo voleio. Depois tivemos que lidar um pouco com as condições. Ventou muito", disse Alcaraz após sua segunda vitória na temporada no saibro.

"Estou feliz por poder manter o nível o tempo todo. Tentei aproveitar as chances que a partida me deu. Fiz um bom tie-break e depois consegui jogar um pouco mais relaxado. Consegui acertar mais devoluções e essa foi a diferença", concluiu o espanhol.

Em busca de uma vaga na final, Alcaraz enfrentará no sábado o vencedor da partida entre o chileno Nicolás Jarry (21º), terceiro cabeça-de-chave, e o argentino Tomás Martín Etcheverry (27º), sexto cabeça-de-chave.

A outra semifinal será entre os argentinos Facundo Díaz Acosta (87º) e Federico Coria (106º).

--- Resultados desta sexta-feira no ATP de Buenos Aires:

- Quartas de final:

Carlos Alcaraz (ESP, N.1) x Andrea Vavassori (ITA) 7-6 (7/1), 6-1

Federico Coria (ARG) x Sebastián Báez (ARG, N.5) 6-1, 6-4

Facundo Díaz Acosta (ARG) x Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-3

