O principal partido de oposição na Índia, o Congresso Nacional Indiano, denunciou nesta sexta-feira que suas contas bancárias foram congeladas pelo departamento fiscal algumas semanas antes do anúncio da data das próximas eleições nacionais.

"Nós fomos informados que as contas do principal partido da oposição indiano foram congeladas" como parte de uma investigação sobre as declarações de rendimentos anteriores, disse o porta-voz do Congresso, Ajay Maken.

A Receita indiana exige da legenda dos ex-primeiros-ministros Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi o pagamento de 2,1 bilhões de rúpias (25,3 milhões de dólares, 125,8 milhões de reais) no âmbito de uma investigação sobre a declaração de rendimentos durante o ano fiscal 2018-2019, explicou.

Maken reconheceu que o partido apresentou as declarações fiscais com até 45 dias de atraso, mas insistiu que a legenda não fez nada que justifique a punição.

O porta-voz declarou que o procedimento pretende dificultar as atividades do partido antes das eleições, que devem acontecer entre abril e maio.

"Com o congelamento das contas do principal partido de oposição a apenas duas semanas do anúncio das eleições nacionais, vocês pensam que a democracia está viva em nosso país?", perguntou Maken aos jornalistas.

"Hoje é um dia triste para a democracia indiana", declarou, antes de anunciar que o partido vai recorrer contra a decisão nos tribunais e organizará manifestações.

Grupos de defesa dos direitos humanos e opositores acusam o governo do primeiro-ministro Narendra Modi de usar as forças de segurança para atacar, de forma seletiva, seus inimigos políticos.

O anúncio desta sexta-feira acontece após várias sanções e investigações em curso contra os principais opositores do Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi.

O presidente do Congresso Nacional Indiano, Rahul Gandhi, descendente da dinastia que dominou a política indiana durante décadas, foi declarado culpado de difamação no ano passado após uma denúncia apresentada por um integrante do partido de Modi.

A pena de dois anos de prisão provocou sua destituição do cargo parlamentar, antes da suspensão da sentença com a apresentação de um recurso.

IO presidente do BJP de Nova Délhi, Virendra Sachdeva, declarou que se o Congresso Nacional Indiano "não respeita as regras, então deve assumir as consequências".

