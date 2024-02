Oitenta por cento das pessoas nos Estados Unidos consideram que o governo do presidente Joe Biden tem feito um trabalho "ruim" ou "muito ruim" no controle do fluxo de migrantes na fronteira com o México, relatou o instituto Pew Research Center nesta quinta-feira (15).

O líder democrata costumava receber uma nota baixa nas pesquisas sobre esse assunto, mas "as avaliações atuais são extraordinariamente baixas", segundo o levantamento. Isso ocorre a menos de nove meses das eleições presidenciais, nas quais Biden buscará a reeleição.

Apenas 18% dos entrevistados acreditam que o governo está fazendo um bom trabalho, enquanto "80% dizem que está fazendo um trabalho ruim, incluindo 45% que afirmam que está fazendo um trabalho muito ruim", esclarece.

Como era de se esperar, as opiniões são particularmente negativas entre os republicanos (89%), mas surpreende o fato de 73% dos democratas compartilharem a mesma visão, "o percentual mais alto registrado" durante o seu mandato.

Os entrevistados democratas e conservadores não concordam sobre quais medidas ajudariam a resolver a situação.

No entanto, a maioria dos americanos (60%) apoia o aumento do número de juízes e funcionários da imigração para processar mais rapidamente os pedidos de asilo.

A diferença é abismal quando se pergunta sobre a expansão do muro ao longo da fronteira com o México, uma das políticas mais controversas do mandato de Donald Trump, o favorito para a nomeação presidencial republicana.

Em 2019, 82% dos republicanos eram favoráveis à ampliação do muro, em comparação com apenas 6% dos democratas. Hoje, 72% dos conservadores e 15% dos democratas aprovam a ideia.

Por que os migrantes vão para os Estados Unidos? As respostas diferem entre os apoiadores dos dois partidos, mas sete em cada dez americanos citam "melhores oportunidades econômicas [...] como uma razão importante", acrescenta o estudo.

Entre os motivos, os republicanos tendem a acreditar que "as políticas de imigração dos Estados Unidos facilitam a permanência no país uma vez que consigam entrar", enquanto os democratas destacam a violência em seus países de origem.

Também não há consenso sobre se trata-se de "uma crise" migratória, como pensam os republicanos, ou um "problema importante", como argumentam os democratas.

erl/ag/ic