A Red Bull, equipe campeã mundial de Fórmula 1, apresentou nesta quinta-feira (15) o seu carro para a temporada de 2024, em meio às especulações sobre o futuro do seu principal dirigente, Christian Horner, alvo de uma investigação interna por "comportamento impróprio" com uma subordinada.

Presente nas instalações da equipe em Milton Keynes (Inglaterra) para apresentar o RB20 que será pilotado pelo atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen, e pelo mexicano Sergio Pérez, Christian Horner apareceu de terno escuro diante de algumas centenas de convidados presentes para lançar a vigésima temporada da empresa austríaca na Fórmula 1.

O dirigente de 50 anos quase não fez comentários. Questionado sobre qual é o estado de espírito da equipe neste momento, Horner respondeu de forma sucinta à imprensa internacional, a quem pediu que não fizesse perguntas relacionadas à investigação, que se mantinham "muito unidos" e que "todos estão focados na próxima temporada".

"É evidente que há uma investigação com a qual colaboro plenamente. Mas tudo isso acontece em segundo plano", afirmou.

Desde o dia 5 de fevereiro, o chefe da equipe está mergulhado numa tempestade após revelações na imprensa sobre a investigação interna em curso, informação confirmada pela Red Bull em um comunicado. A escuderia não deu mais detalhes sobre os fatos pelos quais Christian Horner é acusado.

- Convergência no 'paddock' -

Segundo a imprensa, Horner é acusado de "comportamento impróprio" com uma funcionária, "acusações" que o britânico, citado pelo jornal holandês De Telegraaf, "nega totalmente".

Ele deu um depoimento na sexta-feira passada diante de um "advogado especializado de fora" da Red Bull, mas nenhuma decisão sobre seu futuro foi anunciada no momento.

Verstappen também foi questionado sobre a situação de Horner e se esquivou, alegando estar "muito focado no trabalho para se preparar" para defender seu título.

"Minha vida não gira somente em torno da Fórmula 1, prefiro não pensar muito nela fora dos treinos programados", garantiu ele.

No âmbito puramente esportivo, o novo carro apresentado nesta quinta-feira, que conta em grande parte com as cores do seu antecessor, apresenta "melhorias em todos os aspectos, mecânicos, aerodinâmicos...", explicou o engenheiro-chefe Adrian Newey.

Será suficiente para manter os concorrentes à distância? "Com uma regulamentação estável [desde 2022], logicamente haverá uma convergência" para a parte superior, prevê Horner.

"Podemos ver que há carros que foram influenciados pelo RB19 [o carro da Red Bull em 2023], então esperamos que haja outras equipes que convirjam", disse ele.

No ano passado, a Red Bull foi a grande dominadora da temporada de Fórmula 1, vencendo 21 dos 22 Grandes Prêmios do calendário.

A nova temporada da Fórmula 1 começa no fim de semana de 1 a 3 de março, no Bahrein.

