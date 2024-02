O jovem atacante Marquinhos é o novo reforço do Fluminense, após ser cedido por empréstimo pelo Arsenal, anunciou o atual campeão da Libertadores nesta quinta-feira (15).

"O jogador de apenas 20 anos assinou vínculo com o Tricolor até o fim do ano. O atleta pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e chega ao clube por empréstimo com opção de compra", indicou o clube carioca em um comunicado.

Surgido na base do São Paulo, Marquinhos retornou aos "Gunners" em janeiro, após ter sido emprestado ao Nantes em agosto.

O atacante jogou 149 minutos em sete partidas, sendo apenas uma delas como titular, no Campeonato Francês.

No Arsenal, que o comprou do São Paulo em junho de 2022, ele marcou um gol e deu uma assistência em seis jogos disputados.

Em seguida, foi emprestado ao Norwich, da segunda divisão inglesa, para o primeiro semestre de 2023. Com os "Canários", ele jogou onze partidas, marcando um gol e dando uma assistência.

Marquinhos conquistou o ouro com o Brasil no torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e foi o camisa 10 no recente Pré-Olímpico Sul-Americano da Venezuela, onde a Seleção não teve chances de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

No Flu, dirigido pelo ex-técnico da seleção brasileira Fernando Diniz, ele vai defender o título da Libertadores e tentar conquistar o Brasileirão.

"O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores seria maravilhoso", disse o ponta no comunicado.

Para lutar por mais conquistas, o "Fluzão" manteve a maioria de sua base, reforçada com a chegada de jogadores renomados, como o atacante Douglas Costa e o meio-campista Renato Augusto.

O Fluminense é líder do Campeonato Carioca, com 18 pontos em oito jogos.

Seu perseguidor, o Flamengo (15 pontos), pode ultrapassá-lo porque tem um jogo a menos e melhor saldo de gols.

