O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo, nesta quinta-feira (15), para discussões que abrangem o grupo Brics e a guerra Israel-Hamas em Gaza.

Lula, em sua segunda viagem ao Egito e a primeira no atual mandato, deverá participar de uma reunião da Liga Árabe para discutir a situação na Faixa de Gaza, devastada por mais de quatro meses de guerra.

O presidente deve fazer um discurso no encontro, segundo o comunicado do gabinete do secretário-geral do bloco, Ahmed Aboul Gheit.

Em novembro, Lula acusou Israel de cometer o equivalente ao "terrorismo" em Gaza, ao matar mulheres e crianças inocentes na sua guerra contra o Hamas.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Pelo menos 28.663 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram na ofensiva militar de retaliação de Israel em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território administrado pelo Hamas.

Lula e Sisi também devem discutir "a coordenação conjunta em fóruns internacionais", disse o porta-voz da Presidência egípcia, Ahmed Fahmy, em comunicado.

A visita do presidente ao Egito coincide com o centenário das relações diplomáticas entre os dois países, ambos membros do grupo Brics de grandes economias emergentes.

bur-mon/jsa/dv/aa/fp