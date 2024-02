O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, acusou nesta quinta-feira (15) o Azerbaijão de planejar uma "guerra total" contra o país, dois dias após um confronto na fronteira que terminou com quatro soldados armênios mortos.

"Nossa análise indica que o Azerbaijão quer iniciar uma ação militar em algumas partes da fronteira, com a intenção de transformar a escalada militar em uma guerra total contra a Armênia", declarou Pashinyan durante um conselho de ministros.

A tensão entre os países vizinhos do Cáucaso aumentou desde que o Azerbaijão retomou, em setembro, a disputada região de Nagorno Karabakh em uma ofensiva militar relâmpago.

A Armênia teme que o vizinho, encorajado pela vitória militar, invada seu território para criar uma ponte terrestre para o enclave azerbaijano de Nakhchivan.

Mas o presidente azerbaijano Ilham Aliyev, reeleito este mês, afirmou na quarta-feira em seu discurso de posse que é a Armênia que tem reivindicações territoriais.

"Nós não temos reivindicações territoriais na Armênia. Eles devem desistir de suas reivindicações. Falar conosco com a linguagem do suborno custará caro para eles", declarou Aliyev.

Pashinyan e Aliyev afirmaram que um acordo de paz poderia ter sido assinado no fim do ano passado, mas as negociações de paz com mediação internacional não registraram avanços.

Na terça-feira, as duas partes trocaram acusações de disparos na fronteira, um confronto que, segundo a Armênia, matou quatro soldados do país.

bur/cr/mas/zm/fp