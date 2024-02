As celebrações do Ano Novo Lunar têm um caráter especial em 2024 já que, pela primeira vez desde 1964, o período será regido pelo símbolo do dragão de madeira.

Na tradição chinesa, cada ano é representado por um dos 12 animais que aparecem no zodíaco chinês — e estes seres são acompanhados por um dos cinco elementos fundamentais do universo.

O ano do dragão de madeira começa em 10 de fevereiro, com o surgimento da segunda lua após o inverno do Hemisfério Norte.

A partir daí, e durante 15 dias até à próxima Lua Cheia, milhões de pessoas celebrarão com familiares e amigos a chegada do Ano Novo Lunar tanto na China como em outras partes do mundo.

Mas qual é o significado da data? Explicamos todos os detalhes sobre a celebração a seguir.

Getty Images As festividades do Ano Novo Lunar são celebradas em vários países do Leste e do Sudeste Asiático

A cada 60 anos

Cada ano lunar é representado por um dos animais do zodíaco chinês — rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco.

Cada animal está ligado a um dos cinco princípios fundamentais do universo: metal, madeira, água, fogo e terra.

Esses elementos aparecem uma vez a cada 12 anos, num ciclo que se repete ao longo do tempo.

Agora, 2024 marca a mudança do ano do coelho de água para o ano do dragão de madeira, um símbolo que regeu um período pela última vez em 1964.

Anteriormente, o mesmo havia acontecido em 1904.

Getty Images Salvador Dalí nasceu no ano do dragão de madeira, em 1904

Acredita-se que as pessoas que nascem sob um determinado elemento associado a um animal terão características e personalidades únicas, que marcarão as vidas delas.

O dragão é o quinto animal do zodíaco. Na cultura chinesa, isso representa boa sorte, força, saúde e o elemento yang masculino.

Pessoas famosas nascidas no ano do dragão de madeira incluem o líder comunista chinês Deng Xiaoping (22 de agosto de 1904); Jack Ma, cofundador do grupo Alibaba, um dos maiores conglomerados de comércio online do mundo (10 de setembro de 1964); o pintor e escultor Salvador Dalí, um dos artistas mais reconhecidos do século 20 (11 de maio de 1904); e o ator Keanu Reeves (2 de setembro de 1964).

Ano Novo Chinês ou Ano Novo Lunar?

Embora em alguns lugares esses nomes possam ser usados ??como sinônimos, há uma distinção importante entre eles.

O Ano Novo Chinês é comumente conhecido como o Festival da Primavera na China, pois marca o fim do inverno e o início da primavera.

Trata-se de uma das quatro festas tradicionais mais importantes do país e celebra o início de um novo ano no calendário lunar chinês.

Quando nos referimos especificamente aos eventos de Ano Novo em que as tradições e a cultura chinesas são celebradas, a data pode ser chamada de Ano Novo Chinês.

No entanto, vários países do Leste e do Sudeste Asiático também comemoram o mesmo evento, e as celebrações variam bastante entre culturas e localidades.

Getty Images O Ano Novo Lunar é o período em que ocorre a maior migração humana anual do mundo

O Ano Novo Lunar, portanto, é um termo mais geral que inclui todas as celebrações que marcam um novo ano de acordo com o calendário lunar.

Assim, em outros países, o termo Ano Novo Lunar é preferido em comparação ao Ano Novo Chinês ou ao Festival da Primavera.

No entanto, muitos críticos na China argumentam que o feriado tem suas raízes no calendário chinês (que se baseia nos ciclos da Lua e da Terra) e na influência histórica da China nos países da região.

Portanto, a escolha das palavras pode causar uma certa polêmica.

Onde é comemorado o Ano Novo Lunar?

Este ano, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo celebrarão o Ano Novo Lunar.

É o período em que ocorre a maior migração humana anual do mundo, já que milhões de pessoas viajam na véspera de Ano Novo para passar tempo com a família ou os amigos.

No Vietnã, o dia é chamado de Tet Nguyen Dan, ou Tet, que significa Festival da Primeira Manhã do Primeiro Dia.

O Seollal é comemorado na Coreia do Norte e do Sul. Na Mongólia, o feriado é chamado de Tsagaan sar. Alguns habitantes do país o chamam de Festival da Lua Branca.

Getty Images Para as festividades são preparados pratos especiais dependendo de cada país ou região

Nos dias anteriores, as famílias chinesas também costumam fazer uma limpeza profunda na casa. O objetivo aqui é varrer o azar do ano anterior e deixar os quartos preparados para a chegada da boa sorte.

Famílias e amigos se reúnem para comer diversos pratos especiais, como macarrão, hot pot, bolinhos, nian gao (bolo de arroz de Ano Novo) ou bolo de rabanete, peixe e tangerina, que tradicionalmente trazem sorte para o ano que se inicia.

Nas celebrações, as pessoas também costumam soltar fogos de artifício, usar roupas especiais e pendurar lanternas vermelhas para comemorar a ocasião.

No Ano Novo Lunar, é tradição dar um envelope vermelho brilhante com dinheiro dentro (conhecido como hongbao) a amigos e familiares, o que representa bons votos e sorte para o próximo ano.

Quais são as origens da data?

Acredita-se que o Ano Novo Lunar remonte ao século 14 a.C., quando a Dinastia Shang governava. As origens da festa estão repletas de lendas.

A mitologia chinesa sugere que a virada de ano marca uma batalha contra um monstro chamado Nian (que significa "ano" em chinês).

Nian chegou no primeiro dia do ano novo para aterrorizar os moradores de uma certa localidade. No entanto, os aldeões descobriram que Nian temia ruídos altos, luzes brilhantes e a cor vermelha.

Assim, a cada ano novo, os aldeões penduram lanternas vermelhas e soltam lanternas vermelhas para assustar Nian.

E, desde então, eles nunca mais viram Nian.

*Com reportagem de Issariya Praithongayem.