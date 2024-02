A Guarda Costeira filipina (GCF) acusou neste domingo (11) navios chineses de realizarem manobras "perigosas" durante nove dias perto de um recife adjacente à costa do país do sudeste asiático.

Os navios da Guarda Costeira chinesa (GCC) "realizaram manobras perigosas de bloqueio no mar quatro vezes contra o navio BRP Teresa Magabanua, e os navios do GCC cruzaram duas vezes a proa do navio CGF", afirmou a Guarda Costeira filipina em um comunicado.

O navio filipino BRP Teresa Magbanua foi enviado há semanas para patrulhar as águas ao redor do Atol de Scarborough, que a China tomou das Filipinas em 2012, e "garantir a segurança dos pescadores filipinos na área".

Durante a patrulha, a Guarda Costeira filipina disse que o seu navio foi "seguido" por quatro navios da Guarda Costeira chinesa "em mais de 40 ocasiões".

A embaixada chinesa em Manila não respondeu inicialmente a um pedido de comentários sobre os acontecimentos.

cgm/amj/mtp/mas/zm/aa