Uma turista brasileira foi baleada na perna após uma tentativa de furto a uma loja de artigos esportivos no Times Square, em Nova York. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (8/2) e o autor dos disparos, um venezuelano de 15 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (9/2), como informou a imprensa local.

A vítima, Tatiele Ribeiro Lemos, de 38 anos, contou à rede de televisão NBC que "foi um momento assustador. Comecei a me examinar, olhei para minha perna e vi sangue escorrendo, mas consegui manter a calma". Ela também relatou que se arrastou para um local seguro no fundo da loja e que notou ter sido baleada só no hospital.

Tatiele foi hospitalizada e levou 13 pontos. De acordo com informações da NBC de sexta-feira, ela já se recuperava no hotel. Essa é a terceira vez que vai a Nova York e, no momento do incidente, estava comprando um tênis para dar de presente. "Acredito que isso foi apenas um incidente infeliz, poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo", afirmou a brasileira à NBC.



Sobre o caso

Ao serem abordados por um segurança do estabelecimento no momento em que furtavam a loja, um dos suspeitos, no intuito de atirar no segurança, errou e acertou a perna de Tatiele. De acordo com o chefe de patrulha da Polícia de Nova York, John Chell, três suspeitos, de 15 e 16 anos, furtavam a loja.

Um dos suspeitos foi preso dentro da loja e dois conseguiram fugir. Porém, um deles foi preso logo depois, e o suspeito de ser o autor do disparo foi preso na sexta-feira. Foi colada pelas autoridades uma recompensa de US$ 13,5 mil (aproximadamente R$ 66,9 mil) para quem tivesse alguma informação do autor.

Uma grande parte das ruas do centro de Nova York ficou fechada por algumas horas, como informou a NBC. A polícia local, por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), pediu à população evitar a área entre as ruas 47 e 51 ao longo da 6ª Avenida. De acordo com a imprensa local, as ruas só foram abertas às 22h de quinta (horário local).



O que diz o Itamaraty

Em nota enviada ao Correio neste sábado (10/2), o Itamaraty afirmou que "o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Nova York, está prestando a assistência cabível à nacional."