O setor de tecnologia voltou a impulsionar Wall Street nesta sexta-feira (9), e o índice S&P 500 fechou pela primeira vez acima dos 5.000 pontos.

O Dow Jones caiu 0,14%, a 38.671,69 pontos, e o Nasdaq saltou 1,25%, para 15.990,66 unidades.

O S&P 500 subiu 0,57%, 26 pontos acima dos 5.000, pela primeira vez na História. Criado em 1857, o índice superou essa barreira (muito mais simbólica do que técnica) quase três anos após ultrapassar os 4.000 pontos, em abril de 2021.

Desde o começo do ano, o S&P 500 subiu 5%. “Estamos em um ambiente onde temos que seguir os líderes, no momento em que a tecnologia continua claramente sendo a locomotiva” do mercado, resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

“Os otimistas estão no comando e o ambiente acionário entra em uma fase um pouco anormal”, ressaltou Sarhan, que considerou os valores “um pouco inflados”.

"Pode ser que a gente assista ao início de um movimento de máximas, antes de uma consolidação que pode durar alguns meses. Não digo que acontecerá agora, mas algumas dessas ações estão realmente no topo", previu o analista.

