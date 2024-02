Um grupo de cientistas descobriu em uma reserva natural do Peru uma nova espécie de lagarto que batizaram de "Bruce Dickinson", em homenagem ao vocalista da banda britânica de heavy metal Iron Maiden, informou o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado nesta sexta-feira (9).

O exemplar "Enyalioides dickinsoni", nome científico do réptil, foi descoberto junto com outra nova espécie, a "Enyalioides cyanocephalus", nas florestas úmidas da Cordilheira de Colán, na região do Amazonas (nordeste), informou a instituição.

"Chamado como lagarto de Dickinson; recebe seu nome específico em homenagem a Paul Bruce Dickinson, vocalista principal da lendária banda de heavy metal Iron Maiden", destacou o Sernanp, sem detalhar se há fãs do grupo entre os cientistas responsáveis pela descoberta.

Dickinson, de 65 anos, é o "frontman" do Iron Maiden, a banda fundada em 1975 em Londres. Considerado um dos conjuntos mais importantes e representativos do gênero, o grupo conta com legiões de fãs em todo o mundo, em particular na América Latina, onde costumam encher estádios em suas turnês.

A nova espécie de lagarto se destaca por sua cabeça laranja, corpo verde e pernas curtas.

As novas espécies foram descobertas recentemente como parte de uma pesquisa desenvolvida por especialistas da Rainforest Partnership, dos Estados Unidos, do Instituto Peruano de Herpetologia e do Museu de Zoologia da Escola de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Equador.

O santuário nacional Cordilheira de Colán, no Amazonas, tem 39.215 hectares de extensão e acolhe cerca de 470 espécies de aves e 70 de mamíferos.

