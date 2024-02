O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não acredita que o Campeonato Espanhol será decidido no sábado, no duelo contra o Girona, mas admitiu que a vitória pode dar certa vantagem rumo ao título.

"Quem vencer amanhã abre vantagem, mas o campeonato continua sendo muito longo. O jogo de amanhã não vai decidir nada do que vai ser o campeonato nos próximos meses", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).

"Não acho que o campeonato se decide amanhã, aconteça o que acontecer", acrescentou o treinador do Real Madrid, que lidera a tabela com dois pontos de vantagem sobre o Girona.

O técnico do time catalão, Michel, não poderá ficar no banco na partida por ter que cumprir suspensão, mas Ancelotti acredita que isso não será "determinante".

"O futebol é dos jogadores", disse o italiano, lembrando que ele não esteve em dois jogos que sua equipe venceu.

"Temos muito respeito" pelo Girona, mas "temos toda a confiança em voltar a vencer depois do empate" contra o Atlético de Madrid (1 a 1) na semana passada, afirmou Ancelotti.

Sobre as dúvidas em relação às condições do atacante Vinícius Júnior, o treinador garantiu que o brasileiro "está bem" e deve ser titular.

