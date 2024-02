O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, com dores no joelho, é dúvida para o jogo deste sábado (10) contra o Bayer Leverkusen, um confronto direto pela liderança do Campeonato Alemão, informou o técnico do time bávaro, Thomas Tuchel, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).

"'Manu' vai tentar participar do treino de goleiros hoje. É o 'Manu', daremos tempo a ele até sábado e ele dirá se está bem. Se não, será 'Ule' [Sven Ulreich] quem vai jogar", explicou Tuchel.

Neuer não participou dos treinos no início da semana (terça e quarta-feira) e, na quinta, esteve apenas em uma sessão individual, devido a "leves problemas" em um joelho, informou o Bayern.

Após uma grave lesão no joelho direito, sofrida em dezembro de 2022, Neuer voltou aos gramados no final de outubro de 2023. Desde então, fez 16 jogos pelo time de Munique (12 no Campeonato Alemão, três na Liga dos Campeões e um na Copa da Alemanha).

Sven Ulreich atuou nos primeiros jogos da temporada 2023/2024 e será a solução de emergência, caso Neuer não tenha condições de jogar.

Vice-líder da Bundesliga, o Bayern de Munique visita no sábado o Bayer Leverkusen, que lidera o campeonato com dois pontos de vantagem.

tba/dam/avl/cb/tt