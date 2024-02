A ausência de Lionel Messi em um amistoso em Hong Kong e sua participação três dias depois em outro jogo no Japão agravaram a indignação de internautas e da imprensa chinesa, que acusam o craque argentino de desdenhar Pequim.

O capitão da seleção campeã do mundo em 2022 foi vaiado no domingo (4) em Hong Kong, após não participar de uma partida de pré-temporada do Inter Miami, alegando lesão.

Os torcedores, que haviam desembolsado até US$ 500 (R$ 2.489 na cotação atual), exigiram o reembolso de seus ingressos e vaiaram o discurso de agradecimento do coproprietário do clube, David Beckham.

Três dias depois, o camisa '10' jogou por 30 minutos em um amistoso no Japão, o que aumentou ainda mais a indignação dos chineses, que se sentiram esnobados.

Nesta sexta-feira (9), a organizadora do evento, Tatler Asia, declarou estar "profundamente triste" e determinou o reembolso de 50% do valor dos ingressos.

"O jogo de Hong Kong foi o único dos seis amistosos da pré-temporada de Messi em que ele esteve ausente", destacou o influente tabloide nacionalista Global Times em um editorial que questiona "a integridade" do Inter Miami e de Messi.

O artigo, que considera que o jogador desprezou a torcida e a opinião pública, recorda que a seleção argentina tem duas partidas marcadas na China em março, menos de um ano após uma visita da 'Albiceleste' a Pequim na qual foram assinados importantes contratos publicitários.

"Espera-se que [Messi] dê uma explicação razoável antes disso", afirmou o Global Times. Em seu editorial, o jornal sugere que sinistras forças estrangeiras conspiraram para prejudicar a reputação deste território chinês semiautônomo.

- "Desprezo calculado" -

O governo de Hong Kong exigiu explicações dos organizadores do jogo, que renunciaram ao financiamento público para o evento e disseram ter recebido garantias da participação de Messi.

O argentino afirmou, por sua vez, que sua ausência em Hong Kong foi um "azar" e que espera poder retornar à cidade.

Contudo, uma assessora de alto escalão do governo local, Regina Ip, respondeu que o jogador "nunca deveria poder retornar". "A população de Hong Kong odeia Messi, o Inter Miami e a mão por trás deles pelo desprezo deliberado e calculado por Hong Kong", afirmou na rede social X.

"Suas mentiras e hipocrisia são nojentas", acrescentou.

Na China continental, de onde muitos torcedores viajaram para a partida em Hong Kong, Messi foi um dos assuntos mais comentados durante toda a semana na rede social Weibo.

Em uma publicação feita pelo craque argentino na qual lamentava não ter disputado o amistoso, os comentários exalavam sarcasmo e memes.

Alguns mostravam Messi vestindo roupas de soldados imperiais japoneses, em referência à participação do astro no jogo em Tóquio.

"Messi é muito antipático e arrogante, o que é realmente irritante", disse um usuário.

A questão é delicada. A atriz de Hong Kong Samantha Ko Hoi-ling teve que pedir desculpas na plataforma após declarar à imprensa local que entendia a ausência de Messi no amistoso.

"Nem mesmo uma manifestação preguiçosa pode afetar a nossa grande nação e ferir os sentimentos de toda a nossa sociedade", afirmou, por sua vez, o famoso editorialista nacionalista Hu Xijin.

