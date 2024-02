Os candidatos independentes ligados ao ex-primeiro-ministro encarcerado Imran Khan lideram a contagem de votos nas eleições do Paquistão, disseram as emissoras locais nesta sexta-feira (9, noite de quinta em Brasília).

Vencedor das eleições de 2018, o popular ex-jogador de críquete de 71 anos foi destituído do cargo por uma moção de censura em 2022 e recebeu três longas sentenças de prisão dias antes das eleições.

Seu partido, o Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), não pôde participar como bloco nas eleições, mas as contagens não oficiais da mídia mostram candidatos independentes, dezenas deles apoiados por esta formação, liderando na maioria das circunscrições.

Mais de onze horas após o fechamento das urnas, a Comissão Eleitoral do Paquistão anunciou apenas o resultado de um distrito, que foi concedido a um candidato do PTI.

As emissoras de televisão do Paquistão baseiam suas projeções nas contagens feitas localmente em diferentes circunscrições.

Os analistas esperavam uma vitória da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) de Nawaz Sharif, que retornou do exílio em outubro e que contaria com o apoio do Exército, um ator central neste país.

Mas a mídia local aponta para resultados fracos para a formação do três vezes primeiro-ministro.

