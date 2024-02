Os eurodeputados aprovaram uma resolução, nesta quinta-feira (8), na qual expressaram sua profunda preocupação com os "contínuos esforços da Rússia para minar a democracia europeia" e as "supostas relações entre os separatistas catalães e o governo russo".

O extenso documento, de caráter não vinculante, foi aprovado por uma ampla maioria de 433 votos a favor, 56 contra e 18 abstenções.

De acordo com a Resolução, se confirmada, "a interferência russa na Catalunha faria parte de uma estratégia russa mais ampla para promover a desestabilização interna e a desunião na UE".

Na Resolução, os legisladores mencionaram sua preocupação com as afirmações do site investigativo russo The Insider, segundo as quais Tatjana Zdanoka, eurodeputada pela Letônia, teria colaborado com o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) desde pelo menos 2005.

Os eurodeputados pediram "que se determine sem demora as sanções e os procedimentos penais apropriados" neste caso.

A resolução também menciona "outros casos de deputados do Parlamento Europeu que servem deliberadamente os interesses russos", mas sem identificá-los.

Os eurodeputados também expressaram sua indignação com o "financiamento russo em grande escala de políticos, partidos políticos, funcionários e movimentos em vários países democráticos".

Por todas essas razões, os eurodeputados pediram aos países da UE "que continuem desenvolvendo e aperfeiçoando os pacotes de sanções adotados contra a Federação da Rússia", devido à guerra contra a Ucrânia.

apz-ahg/eg/tt/aa