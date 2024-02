O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (7) a contratação por empréstimo do meio-campista equatoriano José Cifuentes, que pertence ao Rangers da Escócia.

"O jogador é aguardado em Belo Horizonte na semana que vem", depois de resolver "questões burocráticas para a sua vinda ao Brasil", informou o clube mineiro em sua conta no X (antigo Twitter).

Cinfuentes, de 24 anos, chega com contrato até o final do ano com opção de compra.

O meia disputou a Copa do Mundo de 2022 pelo Equador, eliminado na fase de grupos, e é constantemente convocado pelo técnico espanhol Félix Sánchez.

No total, desde sua estreia em 2019, vestiu a camisa da seleção equatoriana em 19 jogos.

Ele começou sua carreira no Universidad Católica de Quito, em 2016. Foi transferido em 2020 para o Los Angeles FC, onde foi campeão da MLS em 2022.

Em agosto do ano passado, chegou ao Rangers e disputou 20 jogos pelo clube, conquistando o título da Copa da Liga Escocesa.

