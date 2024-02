A Ucrânia fez um apelo, nesta quarta-feira (7), aos países ocidentais por mais armamentos e munições, após novos bombardeios "maciços" da Rússia, que deixaram ao menos cinco mortos.

Diversos ataques com mísseis e drones atingiram diferentes áreas do país, ocasionando pelo menos quatro mortes na capital Kiev, e uma na região sul de Mykolaiv, de acordo com autoridades.

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, aproveitou o momento e instou seus aliados a entregarem mais armas ao país, como haviam prometido.

Kuleba também lamentou a situação "confusa" dos Estados Unidos, onde o Congresso ainda não conseguiu aprovar uma nova entrega de material militar à ex-república soviética, invadida por Moscou em fevereiro de 2022.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, considerou que é "vital" que o Congresso americano continue fornecendo ajuda a Kiev.

Uma vitória russa na Ucrânia "nos enfraqueceria e encorajaria não só a Rússia, mas também a China, o Irã e a Coreia do Norte", disse ele em uma coletiva de imprensa em Bruxelas com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Kuleba também pediu que a União Europeia "aumente" as entregas de projéteis, que estão cada vez mais escassos nas frentes do conflito.

Os bombardeios desta quarta-feira coincidiram com a visita do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, à Ucrânia, na qual precisou se refugiar em um abrigo antiaéreo, segundo um jornalista da AFP.

Borrell pediu aos países europeus que ajudem a Ucrânia "custe o que custar".

Na última quinta-feira, os líderes do bloco concordaram em fornecer uma ajuda adicional de 50 bilhões de euros (267 bilhões de reais na cotação atual) para o país ao longo de quatro anos.

Ao todo, a Rússia disparou nesta quarta-feira 44 mísseis e 20 drones explosivos em território ucraniano, segundo o comandante-chefe das forças de Kiev, Valeri Zaluzhni. As defesas antiaéreas neutralizaram 29 mísseis de cruzeiro e 15 drones, acrescentou.

