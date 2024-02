A três dias do duelo com o Bayer Leverkusen pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, o zagueiro francês Dayot Upamecano e o meia alemão Joshua Kimmich voltaram aos treinos no Bayern de Munique, anunciou o clube bávaro nesta quarta-feira (7).

No dia 24 de janeiro, em jogo contra o Union Berlin (vitória do Bayern por 1 a 0), Upamecano sentiu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e Kimmich sofreu uma pancada no ombro esquerdo.

Os dois voltaram a treinar, enquanto o goleiro e capitão da equipe, Manuel Neuer, esteve ausente pelo segundo dia consecutivo devido a "leves problemas" no joelho, explicou o Bayern.

Vice-líder do Campeonato Alemão com dois pontos atrás do Leverkusen, o time bávaro visita a BayArena no próximo sábado em um confronto que pode ser decisivo na luta pelo título.

